В Самаре подрядчик снесет ритуальный магазин у поста ДПС до конца ноября

Победитель готов выполнить работу за 67 200 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре прошли торги на разработку проекта сноса, сметного расчета и экспертизы сметного расчета самовольной постройки в Красноглинском районе города. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Снести планируется нежилое одноэтажное здание, которые находится на 41-м километре Красноглинского шоссе, 11. Это салон ритуальных услуг около поста ДПС. Площадь земельного участка, на котором он расположен, составляет 80,36 кв. м. Подрядчика искал департамент градостроительства Самары.

На необходимые услуги готовы были выделить 160 тысяч рублей. Победителя уже выбрали. Кто им стал, не разглашается. Всего в торгах участвовали три компании. Одна предложила за свою работу 70 тысяч рублей, другая – 68 тысяч рублей, а победитель готов выполнить работу за 67 200 тысяч рублей.

По договору снести здание должны будут в течение 70 дней с момента заключения контракта.

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