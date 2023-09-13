Молодой футболист Денис Маликов подписал контракт с «Крыльями Советов»

Денис является воспитанником Академии футбольного клуба. / Фото: сайт ФК «Крылья Советов»

Молодой талант, футболист «Крыльев Советов-2007» Денис Маликов, подписал профессиональный контракт с «Крыльями Советов». Впечатляющая игра нападающего в сезоне ЮФЛ-Приволжье, где он провел 23 матча, забил 18 голов и отдал 6 результативных передач, привлекла внимание клуба. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

Денис является воспитанником Академии футбольного клуба, где его тренировали Дмитрий Кузнецов, Максим Кузьмин, Федор Еремин и Дмитрий Маскаев. В одном из последних матчей ЮФЛ Маликов оформил хет-трик в ворота «Зенита-Ижевск».

– Это важный сигнал всем самарским воспитанникам: вы нам нужны. Мы прекрасно понимаем, что игроки нашей Академии – это будущее «Крыльев». А подписание контракта Денис сразу отметил тремя забитыми мячами в ворота ижевского «Зенита». Мы внимательно следим за всеми нашими юными игроками, смотрим на их прогресс. Верим, что они будут развиваться и расти, – отметил спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

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