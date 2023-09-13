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НовостиОбщество13 сентября 2023 5:33

В Самарской области аннулировали почти 10 тысяч незаконных карт техосмотра

Четыре пункта техосмотра в регионе выдавали карты техосмотра, который по факту не проводился
Ирина СИНЕГУБОВА
В марте этого года установили четыре пункта техосмотра с незаконными документами.

В марте этого года установили четыре пункта техосмотра с незаконными документами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области полицейские обнаружили незаконную выдачу диагностических карт технического осмотра. В марте этого года установили четыре пункта техосмотра, вносившие сведения о диагностике транспортных средств, которая на самом деле не проводилась.

— Всего были аннулированы 9687 незаконно выданных документов. В результате проверок операторов техосмотра возбуждено и передано в суды 281 дело об административных правонарушениях, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Теперь юридическим лицам может грозить штраф от 200 до 300 тысяч рублей. В настоящее время идет прекращение государственного учета тех транспортных средств, владельцы которых при регистрации использовали диагностические карты, выданные с ложными данными о техническом осмотре.

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