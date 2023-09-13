В Самарской области аннулировали почти 10 тысяч незаконных карт техосмотра

В марте этого года установили четыре пункта техосмотра с незаконными документами.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области полицейские обнаружили незаконную выдачу диагностических карт технического осмотра. В марте этого года установили четыре пункта техосмотра, вносившие сведения о диагностике транспортных средств, которая на самом деле не проводилась.
— Всего были аннулированы 9687 незаконно выданных документов. В результате проверок операторов техосмотра возбуждено и передано в суды 281 дело об административных правонарушениях, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Теперь юридическим лицам может грозить штраф от 200 до 300 тысяч рублей. В настоящее время идет прекращение государственного учета тех транспортных средств, владельцы которых при регистрации использовали диагностические карты, выданные с ложными данными о техническом осмотре.
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