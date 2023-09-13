Самарские полицейские поймали водителя с поддельным национальным удостоверением

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области мужчина разъезжал с поддельным национальным водительским удостоверением. Это выяснилось, когда автомобиль Daewoo Nexia остановили сотрудники ГИБДД на посту КПП «Рубеж» на улице Магистральной в Тольятти. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

38-летний водитель во время проверки представил сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение другой страны. Однако документ вызвал подозрения у полицейских. После его изъятия, проведения экспертизы и проверки, было установлено, что удостоверение было подделано с использованием цветного струйного принтера. В ходе допроса, мужчина сообщил, что приобрел поддельное удостоверение через Интернет. По данным полиции, задержанный не имел ранее уголовной истории.

В связи с этим случаем, отделом дознания полиции по Комсомольскому району Управления МВД России возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». В случае признания мужчины виновным, он может быть наказан ограничением свободы, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до одного года.

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