Выставка самарского художника Филиппова пройдет в Москве

В Москве с 14 сентября по 22 октября открывается выставка художника из Самары Юрия Филиппова. Она будет приурочена к Году педагога и наставника, сообщила Тамара Филиппова, вдова заслуженного деятеля искусств России. Экспозиция будет представлена в музейно-выставочном комплексе Академии акварели и изящных искусств.

Самарский художник Юрий Филиппов известен своими уникальными работами, которые оцениваются и любят как зрители, так и критики. На выставке будут представлены более 180 живописных и графических произведений мастера, а также архивные документы и фотографии. Посетители смогут оценить и по достоинству оценить творчество Юрия Филиппова, его вклад в искусство. В 1994 году художник на базе Куйбышевского архитектурно-строительного института создал отделение «Изобразительное искусство и черчение», а затем кафедру изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Самарском педагогическом университете, был ее заведующим. Ему удалось воспитать огромное количество как архитекторов и художников, так и дизайнеров.

Выставка будет открыта для посетителей со среды по пятницу в период с 11:00 до 19:00. Кроме того, ограничений по возрасту нет, поэтому событие открыто для всех желающих познакомиться с творчеством этого выдающегося художника.

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