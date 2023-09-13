В Самарской области на М-5 грузовик влетел в «Газель», водителя зажало в кабине

Чтобы достать пострадавшего из покореженной кабины, понадобилась помощь пожарных-спасателей / Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В ночь на среду, 13 сентября 2023 года, на 1 109 км трассы М-5 «Урал» в Сергиевском районе произошло серьезное ДТП. Примерно в 01:30 там столкнулись два грузовых автомобиля. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.

По предварительным данным, водитель грузовика врезался в «Газель», которая ехала впереди в попутном направлении. Удар был сильным. Кабина оказалась полностью смята. Чтобы достать водителя из покореженной машины, понадобилась помощь пожарных-спасателей. Они провели аварийно-спасательные работы, деблокировали пострадавшего и отключили систему электропитания авто.

Автомобилист — 54-летний мужчина — получил серьезные травмы. Его на машине скорой помощи увезли в центральную районную больницу. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

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