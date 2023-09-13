В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

Молодой человек успел украсть более 60 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 43-летний местный житель обратился в полицию после того, как обнаружил пропажу своей карты и списание более 60 000 рублей со счета. Сотрудники полиции задержали подозреваемый в краже денег с банковской карты. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В ходе опроса заявитель пояснил сотрудникам полиции, что накануне он снимал деньги в банкомате. Когда на телефон поступило уведомление о переводе денежных средств на незнакомый счет, он вспомнил, что забыл карту в банкомате и поспешил заблокировать счет. Полиция выяснила, что 23-летний молодой человек обнаружил оставленную карту. Он решил перевести деньги на счет знакомого, а затем использовал их для личных нужд. Тольяттинца задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Тольятти в отношении молодого человека возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

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