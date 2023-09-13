В Самаре сделали ремонт крыши дома после обращения жильца в суд из-за затопления

В Самаре местный житель страдал от залива квартиры. Он обратился в суд с иском к управляющей компании. Судебные приставы помогли жителю добиться ремонта крыши.

— Причиной затопления стало ненадлежащее содержание кровли. Суд обязал управляющую компанию отремонтировать ее, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы Советского района Самары проконтролировали ремонт кровли многоквартирного дома, из-за повреждения которой затопило квартиру. Организацию уведомили о возбуждении исполнительного производства.

Сотрудник службы установил срок для добровольного исполнения требований суда. Он составил пять дней. Управляющая компания не стала дожидаться негативных последствий и отремонтировала кровлю.

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