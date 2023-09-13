Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 сентября 2023 6:41

В Самаре сделали ремонт крыши дома после обращения жильца в суд из-за затопления

Судебные приставы помогли жителю добиться ремонта крыши
Ирина СИНЕГУБОВА

В Самаре местный житель страдал от залива квартиры. Он обратился в суд с иском к управляющей компании. Судебные приставы помогли жителю добиться ремонта крыши.

— Причиной затопления стало ненадлежащее содержание кровли. Суд обязал управляющую компанию отремонтировать ее, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы Советского района Самары проконтролировали ремонт кровли многоквартирного дома, из-за повреждения которой затопило квартиру. Организацию уведомили о возбуждении исполнительного производства.

Сотрудник службы установил срок для добровольного исполнения требований суда. Он составил пять дней. Управляющая компания не стала дожидаться негативных последствий и отремонтировала кровлю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал