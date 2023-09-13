В Самаре из-за «Кросса Нации» перекроют три дороги у «Солидарность Арены»

Автомобилисты временно не смогут ездить по улицам Арена 2018, Дальней и Проезду № 2 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 16 сентября 2023 года, в Самаре состоится всероссийский день бега «Кросс Нации». Он пройдет в районе стадиона «Солидарность Арена». Из-за этого там временно ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 6:00 до 16:00 16 сентября автомобилисты не смогут ездить по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота к дороге, ведущей к улице Малый Сорокин хутор, по Проезду № 2 и по улице Дальней от улицы Арена 2018 на отрезке в 500 метров. На этих же участках с 18:00 15 сентября до 16:00 16 сентября запретят остановку и стоянку транспорта.

Кроме того, в день проведения «Кросса Нации» отменят автобус № 83 «Ул. Ташкентская — ЖК «Лесная поляна». Он не будет ходить с 6:00 до 16:00 16 сентября.

Самарцев просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своих поездок.

Схема перекрытия движения в Самаре 16 сентября Фото: администрация Самары

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