Самарцы смогут посетить необычный спектакль-променад

Зрителям расскажут, зачем глава государства приезжал в Куйбышев. / Фото: библиотека им. Крупской

Библиотека имени Н.К. Крупской и театральный проект «Голоса пьес» представляют променад спектакль «Быль о том, как град на Волге посещал Никита». Мероприятие пройдет 15 сентября в 18:30.

11 августа 1958 года в 14 часов на площади Куйбышева Никита Хрущев пытался несколько раз начать свою речь, но из-за страшного шума его никто не слышал даже через звукоусилители. Глава государства некоторое время лишь в недоумении разводил руками и о чем-то говорил с сопровождающими. По словам стоящих неподалеку сотрудников КГБ, он несколько раз повторил одну фразу: «Это просто хулиганство какое-то…». Именно об этом случае узнают зрители спектакля «Быль о том, как град на Волге посещал Никита». Им расскажут, зачем глава государства приезжал в Куйбышев.

Для посещения спектакля променада необходима предварительная запись. Это можно сделать по номеру 8 (846) 242-42-91. Все желающие также должны иметь при себе телефон с доступом в интернет и наушники.

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