Губернатор Самарской области рассказал о создании завода беспилотников в регионе

В Самарской области уже создан Центр развития компетенций по беспилотным авиационным системам. / Фото: пресс-служба Правительства Самарской области.

Михаил Мишустин провел стратсессию, посвященную развитию индустрии беспилотных летательных аппаратов. На мероприятии присутствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор компании-инвестора ООО «Транспорт будущего» Юрий Козаренко. В данный момент Самарская область является единственным регионом в ПФО, где создается научно-производственный центр испытаний и компетенций в области БЛА.

Самарская область стремится стать лидером в области БЛА, создавая кластер полного цикла производства беспилотных авиасистем, включая разработку, проектирование, испытания и серийное производство. В рамках проекта компания «Транспорт будущего» будет заниматься реализацией этого проекта.

– Мы реализуем проект в рекордно короткие сроки. Вместе с компанией «Транспорт будущего» строим завод полного цикла по производству беспилотных систем. Строительство планируем закончить к концу года, – отметил Дмитрий Азаров.

На сессии также обсуждались вопросы создания наземной инфраструктуры и установления экспериментального правового режима в регионе для эксплуатации беспилотных воздушных судов. Губернатор отметил важность привлечения молодежи в эту сферу и подготовки кадров. В Самарской области уже создан Центр развития компетенций по беспилотным авиационным системам, который занимается подготовкой специалистов и разработкой учебных программ.

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