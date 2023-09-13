Самарское УФАС выявило нарушение в закупке оборудования для больницы Середавина

Медучреждению выдали предписание контракт по итогам закупки не заключать.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самарское УФАС обнаружило нарушение в закупке медицинского оборудования для нужд больницы имени Середавина. Жалоба на действия медучреждения при проведении аукциона поступила от компании «АРВЭЛЬ».
— Заказчик в техническом задании описал объект закупки, которому может соответствовать оборудование только одного производителя. Однако оно должно соответствовать продукции не менее двух производителей, — рассказали в УФАС по Самарской области.
Сотрудники антимонопольного органа пришли к выводу, что в действиях больницы имени Середавина содержится нарушение. Медучреждению выдали предписание контракт по итогам закупки не заключать, а при сохранении потребности провести аукцион заново.
В настоящий момент жалобы передали должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.
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