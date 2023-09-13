Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 сентября 2023 7:18

Самарское УФАС выявило нарушение в закупке оборудования для больницы Середавина

На действия медучреждения при проведении аукциона поступила жалоба
Ирина СИНЕГУБОВА
Медучреждению выдали предписание контракт по итогам закупки не заключать.

Медучреждению выдали предписание контракт по итогам закупки не заключать.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарское УФАС обнаружило нарушение в закупке медицинского оборудования для нужд больницы имени Середавина. Жалоба на действия медучреждения при проведении аукциона поступила от компании «АРВЭЛЬ».

— Заказчик в техническом задании описал объект закупки, которому может соответствовать оборудование только одного производителя. Однако оно должно соответствовать продукции не менее двух производителей, — рассказали в УФАС по Самарской области.

Сотрудники антимонопольного органа пришли к выводу, что в действиях больницы имени Середавина содержится нарушение. Медучреждению выдали предписание контракт по итогам закупки не заключать, а при сохранении потребности провести аукцион заново.

В настоящий момент жалобы передали должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал