Избирком подвел итоги выборов губернатора Самарской области 2023

Постановление о результатах выборов губернатора Самарской области было принято единогласно / Фото: vk.com/izbirkom63

В Самарской области подвели итоги выборов губернатора. Во вторник, 12 сентября 2023 года, на заседании избирательной комиссии региона был подписан итоговый протокол.

— Постановление о результатах выборов губернатора Самарской области было принято единогласно. Они были признаны состоявшимися и действительными, — отметили в избиркоме.

Так, явка составила 53,79%. Свой гражданский долг исполнили 1 296 989 избирателей. Большинство из них проголосовали за действующего главу региона Дмитрия Азарова. Он набрал 83,83% или 1 086 187 голосов.

На втором месте кандидат от КПРФ Алексей Лескин — 87 252 (6,73%), на третьем кандидат от ЛДПР Александр Степанов — 55 514 (4,28%), на четвертом кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Михаил Маряхин — 22 635 (1,75%), на пятом кандидат от партии «Новые люди» Сергей Пухаев — 22 535 (1,74%).

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