От Красной Глинки до ж/д вокзала в Самаре могут запустить новый автобус

Перевозчик предложил также короткий вариант нового маршрута. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре собираются внести еще одно изменение в реестр маршрутов общественного транспорта. Так, в областной столице появится автобус №84, который будет курсировать между улицей Батайской и ж/д вокзалом. Администрация Самары сообщила об этом во вторник 12 сентября, опубликовав соответствующее постановление.

Согласно тексту документа, организация-перевозчик направила в городской департамент транспорта заявление об установлении нового автобусного маршрута № 84. При одобрении этого постановления, автобусы начнут ходить от улицы Батайской в Красноглинском районе до железнодорожного вокзала Самары. Помимо этого перевозчик предложил и другой, более короткий, вариант этого маршрута. Так, транспорт будет курсировать между ж/д вокзалом и остановкой «ПАО «Кузнецов». На этом маршруте будет работать нерегулируемый тариф.

Путь нового автобуса будет проходить через Красноглинское шоссе, улицы Симферопольскую, Сергея Лазо и Московское шоссе. Транспорт также будет заезжать на улицы Мичурина, Чкалова, Коммунистическую и Агибалова.

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