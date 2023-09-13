Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 сентября 2023 7:43

От Красной Глинки до ж/д вокзала в Самаре могут запустить новый автобус

Он получит номер 84 и будет ходить по Московскому шоссе
Анастасия ПИГИНА
Перевозчик предложил также короткий вариант нового маршрута.

Перевозчик предложил также короткий вариант нового маршрута.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре собираются внести еще одно изменение в реестр маршрутов общественного транспорта. Так, в областной столице появится автобус №84, который будет курсировать между улицей Батайской и ж/д вокзалом. Администрация Самары сообщила об этом во вторник 12 сентября, опубликовав соответствующее постановление.

Согласно тексту документа, организация-перевозчик направила в городской департамент транспорта заявление об установлении нового автобусного маршрута № 84. При одобрении этого постановления, автобусы начнут ходить от улицы Батайской в Красноглинском районе до железнодорожного вокзала Самары. Помимо этого перевозчик предложил и другой, более короткий, вариант этого маршрута. Так, транспорт будет курсировать между ж/д вокзалом и остановкой «ПАО «Кузнецов». На этом маршруте будет работать нерегулируемый тариф.

Путь нового автобуса будет проходить через Красноглинское шоссе, улицы Симферопольскую, Сергея Лазо и Московское шоссе. Транспорт также будет заезжать на улицы Мичурина, Чкалова, Коммунистическую и Агибалова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал