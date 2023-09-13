В России активными темпами растет спрос на индивидуальное жилищное строительство

За январь-август 2023 года средний размер кредита на ИЖС по России составил 4,3 млн рублей Фото: Shutterstock

В России покупка собственного дома становится все более востребованной у населения. В связи с этим эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом стало известно по итогам сессии «Земля Дальневосточная: мой дом – моя крепость» на Восточном экономическом форуме.

В последнее время банки все чаще выдают ипотеку по ИЖС. Объем выдач к концу лета 2023 года достиг рекордных значений. Эксперты отмечают, что основным драйвером роста ипотеки ИЖС выступают льготные программы. К примеру, Сбер с января по август 2023-го принял 250 тысяч заявок. Прогнозируется, что по итогам года это число составит более 640 тысяч, что в три раза больше показателей 2022-го.

За январь-август 2023 года средний размер кредита на ИЖС по России составил 4,3 млн рублей. Средний размер первоначального взноса — 1,2 млн, средний ежемесячный платеж — 27 тысяч.

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