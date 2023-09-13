Рок-фестиваль «Распусти свои клеши» пройдет в Самаре 15 сентября

Любителей рок-н-ролла ждут 15 сентября в Струковском саду возле летнего театра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдет 25-й традиционный рок-фестиваль «Распусти свои клеши». Он состоится уже в эту пятницу, 15 сентября. Мероприятие организует одна из местных радиостанций.

Программа включает в себя выступление популярных и молодых самарских рок-групп, живое исполнение легендарных рок-н-ролльных хитов. Помимо этого, ждя гостей подготовили шоу-программу и активности от партнеров фестиваля.

На «Распусти свои клеши» приглашаются все жители Самары, области и России. Любителей рок-н-ролла ждут 15 сентября в Струковском саду возле летнего театра. Начало фестиваля запланировано на 17:00.

Прийти могут все желающие бесплатно, вход на фестиваль свободный.

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