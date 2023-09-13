Водители за сутки 639 раз нарушили ПДД в Самарской области

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблюдения ПДД.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Самарской области водители за сутки 639 раз нарушили правила дорожного движения. В этих авариях пострадало два человека. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным официальной статистики, за вторник, 12 сентября 2023 года, инспекторы ГИБДД выявили 639 нарушений, в том числе 2 ДТП с пострадавшими.
– Сотрудниками ГИБДД выявили, в том числе, 17 случаев управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения и 13 нарушение требований к перевозке детей. Задержано 5 водитель за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, – сообщили в ведомстве.
Так, в Центральном районе Тольятти 33-летний водитель за рулем LADA Granta сбил 56-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу на нерегулируемом перекрестке. В результате с места ДТП пострадавшую доставили в больницу, где ей и назначили амбулаторное лечение.
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