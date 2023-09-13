В Самаре суд вновь рассмотрит уголовное дело двух полицейских-взяточников

Прокуроры добились, чтобы Промышленный райсуд еще раз рассмотрел дело о коррупции в ОБЭП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вновь рассмотрит уголовное дело о коррупции в отделе по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Обвиняемыми проходят бывший начальник отдела по выявлению и раскрытию преступлений по Промышленному району и бывший старший оперуполномоченный. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, экс-начальника отдела обвиняют в получении взяток, а его коллегу — в посредничестве в передаче незаконного вознаграждения. В конце февраля 2023 года Промышленный районный суд вернул дело прокурору. Сотрудники надзорного ведомства с этим не согласились и подали апелляцию в областной суд. Они потребовали отменить постановление первой инстанции и направить материалы на новое рассмотрение в тот же суд, но уже в ином составе.

Во вторник, 12 сентября 2023 года, облсуд удовлетворил требования прокуратуры. Решение Промышленного районного суда было отменено. Дело в отношении двоих бывших полицейских направили на новое рассмотрение.

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