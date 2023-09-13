В Самарской области завершается подача заявок на «Маму-предпринимателя»

Программа помогает женщинам с детьми проявить себя в роли предпринимателя. Фото: минэкономразвития региона

Сегодня, 13 сентября, жительницы Самарской области могут последний день подать заявку на участие в образовательном проекте «Мама-предприниматель». Тренинг-интенсивы с погружением в деловую среду пройдут с 25 по 29 сентября в Самаре, Тольятти и Сызрани.

Программа помогает женщинам с детьми проявить себя в роли предпринимателя. У каждой участницы будет возможность бесплатно обучиться основам ведения своего дела, упаковать идею в проект и представить ее экспертам. Наставники расскажут о выборе формы регистрации, налогового режима, маркетинговых инструментов и оценки прибыльности бизнеса.

Региональный этап программы реализует минэкономразвития Самарской области и центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Финал пройдет 4 октября в Самаре. Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей на запуск своего дела и сможет побороться за 1 миллион рублей в федеральном этапе программы.

— Мы помогаем всем начинающим предпринимателям, делаем их старт в бизнесе более уверенным и смелым. Для этого у нас есть целый набор инструментов господдержки. Благодаря программе «Мама-предприниматель» десятки жительниц региона смогли создать свое дело, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

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