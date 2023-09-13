В Самарской области школьницы жестко отхлестали сверстницу по щекам

Девушки-подростки надавали ровеснице хлестких пощечин и обматерили ее Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской области разбираются в обстоятельствах конфликта, который произошел между школьницами. В соцсетях появилось видео, как несколько девушек жестоко избивают свою сверстницу — по очереди дают ей хлесткие пощечины. А та даже не пытается сопротивляться.

По предварительным данным, все случилось в школе № 4 в Безенчуке. Группа учениц, находясь на улице, ополчилась на свою ровесницу. Они решили за что-то наказать девушку. Сначала школьницы заявили своей жертве, что «нельзя клясться мамой», а потом начали раздавать пощечины за неких Марину и Злату, «за воровство», за мать девушки и т. д. Причин нашли много. Подросток даже не пыталась уклоняться или сдерживать удары. Она молча сносила нападки. Зато нападавшие не стеснялись в выражениях и активно ругались матом.

Информацией о случившемся уже заинтересовались в ГУ МВД по Самарской области. В ведомстве сообщили, что проводят проверку по факту выявленной публикации. Кроме того, сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают участниц конфликта.

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