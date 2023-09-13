«Всемирный фестиваль молодежи – 2024» представили жителям Самарской области

Для региона это отличная возможность стать частью международного события. / Фото: Агентство по реализации молодежной политики Самарской области

В Самарской области состоялась презентация масштабного международного молодежного события 2024 года – Всемирного фестиваля молодежи. Из Самарской области около 300 представителей молодежных организаций, а также лидеров и активистов движений приняли участие во встречах в рамках Школы молодежного актива «Кузница кадров». Руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев встретился с молодыми жителями региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

В ходе различных встреч Сергей Бурцев напомнил участникам о Всемирном фестивале молодежи и студентов. В ближайшее время такие встречи пройдут с представителями муниципалитетов Самарской области, а также вузов, колледжей и техникумов региона.

Последний раз фестиваль проходил в 2017 году. В этот раз планируется, что делегация Самарской области будет в два с половиной раза больше. В 2024 году фестиваль пройдет на федеральной территории «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта.

Также в Самарской области продолжается набор волонтеров на фестиваль. Для него планируется создать волонтёрский корпус из 5 тысяч добровольцев со всей страны.

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