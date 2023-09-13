Нина Косарева назвала заслуженной победу Дмитрия Азарова на выборах губернатора

Нина Косарева пожелала главе региона здоровья и сил для реализации всего задуманного / Фото: vk.com/azarovlife

Стали известны итоги выборов губернатора Самарской области 2023. Победу одержал Дмитрий Азаров. За него проголосовало более 83% избирателей. Результаты выборов прокомментировала президент региональной общественной организации медсестер, заслуженный работник здравоохранения РФ, член общественной палаты Самарской области Нина Косарева.

- Это очень достойная и заслуженная победа. Я с уважением отношусь ко всем кандидатам в губернаторы, но кандидатуры более достойной, чем Дмитрий Игоревич, я не знаю. Мы же все выбираем по поступкам. То, что наша Самарская область находится в числе лидирующих в стране, конечно, заслуга Дмитрия Игоревича и его команды, - отметила Нина Косарева.

По ее словам, при Дмитрии Азарове регион заметно изменился в лучшую сторону. В Самаре построили новый ледовый Дворец спорта, в Южном городе и Тольятти возвели одни из крупнейших в области школ. Кроме того, в Самарской области в кратчайшие сроки возвели несколько мостов, еще один сейчас строят около Автограда. Также в регионе активно открывают новые лечебные учреждения и оснащают объекты здравоохранения самым современным оборудованием.

- Мне хочется искренне пожелать крепкого, просто наикрепчайшего здоровья Дмитрию Игоревичу. Чтобы его здоровья и сил хватило на реализацию всего задуманного. Я очень рада, что именно он губернатор нашей области, - добавила Нина Косарева.

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