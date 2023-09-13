Воспитанник академии Денис Маликов подписал контракт с самарскими «Крыльями»

В одном из последних матчей ЮФЛ молодой футболист оформил хет-трик. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Воспитанник академии ПФК «Крылья Советов» Денис Маликов подписал профессиональный контракт с самарскими «Крыльями». Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

В этом сезоне ЮФЛ-Приволжье нападающий провел 23 матча, забил 18 голов и отдал 6 результативных передач. В одном из последних матчей ЮФЛ молодой футболист оформил хет-трик в ворота «Зенита-Ижевск».

— Это важный сигнал всем самарским воспитанникам: вы нам нужны. Мы прекрасно понимаем, что игроки нашей академии – это будущее «Крыльев» и внимательно следим за прогрессом юных игроков. Верим, что они будут развиваться и расти, — сказал спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

Также он отметил, что Денис ярко проявляет себя уже не первый сезон в Юношеской футбольной лиге, а после подписания контракта забил три мяча в ворота ижевского «Зенита».

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