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НовостиОбщество13 сентября 2023 9:05

В Самарской области более 16 тысяч новорожденных прошли расширенный скрининг

Сотрудничество с благотворительным фондом помогает обеспечить маленьких пациентов лекарствами
Анастасия ПИГИНА
В Самарском регионе диагностируют редкие заболевания.

В Самарском регионе диагностируют редкие заболевания.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области активно проводится расширенный неонатальный скрининг самым маленьким жителям региона. Он помогает диагностировать врождённые и наследственные заболевания на ранних стадиях. За текущий год его сделали более 16 тысячам новорожденных. Об этом сообщил региональный Минздрав.

– За 8 месяцев 2023 года по программе расширенного неонатального скрининга обследовано 16 398 новорождённых. У 6 детей диагностированы врожденные заболевания. Маленькие пациенты получают необходимую медицинскую помощь, в том числе в федеральных центрах, – рассказал первый замминистра здравоохранения Самарской области – руководитель департамента организации медицинской помощи Сергей Вдовенко.

Кроме того, министерство здравоохранения ведет активное взаимодействие с Благотворительным фондом «Круг добра». Он помогает детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе и очень редкими. Так, в результате сотрудничества в регионе удается обеспечить маленьких пациентов необходимыми препаратами.

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