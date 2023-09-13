В Самаре несколько зданий около станции метро «Гагаринская» снесут из-за КРТ

В районе станции «Гагаринская» планируют построить новые высотки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается реализация планов по комплексному развитию территории. На этот раз в центре внимания оказались участки, которые находятся на улицах Гагарина, Революционной и проезде Георгия Митирева. Нежилые здания, требующие сноса для осуществления новых строительных планов, указаны в опубликованном на сайте мэрии постановлении о проекте.

Среди объектов, которые подлежат сносу, находятся гаражи, склады и нежилые здания на различных участках города. Указанная территория будет выставлена на торги. Победитель аукциона обязан будет демонтировать старые постройки, а вместо них построить новое жилье. Застройщику предоставляется возможность застроить участок новыми домами, с предельной высотой зданий до 97,50 метров, что примерно соответствует 32-33 этажам.

В документе также содержится требование по парковкам – на каждые 110 квадратных метров жилой площади должно обеспечиваться одно парковочное место. Это обеспечит комфорт и удобство собственникам нового жилья.

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