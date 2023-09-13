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НовостиОбщество13 сентября 2023 9:44

Самарцев просят принести в зоопарк горшочки для насекомых

Подойдут битые и треснутые керамические изделия
Анастасия ФИЛАТОВА
В зоопарке готовят к открытию инсектарий / Фото: vk.com/samarazoo

В зоопарке готовят к открытию инсектарий / Фото: vk.com/samarazoo

В Самарском зоопарке скоро откроется новое пространство — инсектарий. Там будут разводить различных насекомых. Горожан просят помочь в обустройстве площадки.

— Для оформления инсектария требуются битые и треснутые керамические горшочки небольшого размера — до десяти сантиметров. Просим оказать содействие в оформлении террариумов, — написали представители зоопарка в своей официальной группе в соцсетях.

Самарцев просят принести горшочки в зоопарк по адресу: улица Ново-Садовая, 146. Сделать это можно с 8:00 до 19:00 в любой день недели.

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