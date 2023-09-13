Самарцев просят принести в зоопарк горшочки для насекомых

В зоопарке готовят к открытию инсектарий / Фото: vk.com/samarazoo
В Самарском зоопарке скоро откроется новое пространство — инсектарий. Там будут разводить различных насекомых. Горожан просят помочь в обустройстве площадки.
— Для оформления инсектария требуются битые и треснутые керамические горшочки небольшого размера — до десяти сантиметров. Просим оказать содействие в оформлении террариумов, — написали представители зоопарка в своей официальной группе в соцсетях.
Самарцев просят принести горшочки в зоопарк по адресу: улица Ново-Садовая, 146. Сделать это можно с 8:00 до 19:00 в любой день недели.
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