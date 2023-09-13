Два человека разбились насмерть в ДТП у Тоазовского кладбища в Тольятти

В настоящий момент причины и обстоятельства аварии неизвестны. Фото: "ЧП Тольятти"

В среду, 13 сентября 2023 года, в Самарской области произошло смертельное ДТП. В Тольятти возле Тоазовского кладбища при повороте налево столкнулись два транспортных средства. По информации очевидцев, в результате страшной аварии погибли два человека.

— Пожилые поворачивали налево, а молодой водитель на «Датсун» летел с большой скоростью. Женщина и мужчина скончались. Парень выжил, но ногу сломал, — рассказали очевидцы в социальных сетях.

В настоящий момент причины и обстоятельства аварии неизвестны. На месте ДТП работают сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи и спасатели.

Редакция «КП-Самара» запросила комментарий у ГУ МВД по Самарской области.

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