В Самарской области мужчина разбил молотком чужую Lada XRAY

Мужчина разбил окна в машине и "избил" моторный отсек / Фото: телеграм-канал "Самара с огоньком"

На днях жители Новокуйбышевска стали свидетелями необычной картины. Они заметили возле автомобиля Lada XRAY мужчину с молотком. Тот, недолго думая, пустил его в ход и довольно сильно «избил» чужое авто. Очевидцы засняли момент на видео и опубликовали ролик в соцсетях.

По словам местных жителей, все случилось 11 сентября 2023 года на улице Свердлова. Мужчина открыл капот автомобиля и начал бить молотком по моторному отсеку. Также от инструмента пострадали лобовое стекло и корпус машины. Горожане, заметив избиение «Лады», стали кричать мужчине, чтобы он остановился и грозиться вызвать полицию. Вскоре злоумышленник покинул место происшествия.

По предварительным данным, отечественная легковушка пострадала из-за семейных разборок. Насколько известно, машина принадлежит женщине, которая не так давно развелась с мужем. Она рассказала, что в их семье было два авто: одно — ее, другое — супруга. При разводе машины поделили поровну. Однако мужчина, видимо, оказался этим недоволен — планировал оставить себе обе «ласточки».

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