В Самарской области центр МТО оштрафовали за нарушения законодательства

Прокурор возбудил постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В июле 2023 года в Самарской области прокуратура провела проверку и выявила нарушения в деятельности МАУ Кинель-Черкасского района «Центра материально-технического обеспечения образовательных учреждений».
— В центр МТО на должность ведущего инспектора трудоустроили работника, который занимал государственную должность в налоговом органе, — рассказали в прокуратуре Самарской области.
Нарушение законодательства заключалось в том, что уведомление о новом трудовом договоре предыдущему работодателю не было направлено в установленные сроки. Поэтому прокурор возбудил постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.
Теперь должностное и юридическое лица центра МТО по решению суда должны будут выплатить штрафы в размере 20 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно.
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