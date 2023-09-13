В Самарской области центр МТО оштрафовали за нарушения законодательства

Прокурор возбудил постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июле 2023 года в Самарской области прокуратура провела проверку и выявила нарушения в деятельности МАУ Кинель-Черкасского района «Центра материально-технического обеспечения образовательных учреждений».

— В центр МТО на должность ведущего инспектора трудоустроили работника, который занимал государственную должность в налоговом органе, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Нарушение законодательства заключалось в том, что уведомление о новом трудовом договоре предыдущему работодателю не было направлено в установленные сроки. Поэтому прокурор возбудил постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Теперь должностное и юридическое лица центра МТО по решению суда должны будут выплатить штрафы в размере 20 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно.

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