Российская компания открывает бизнес в Киргизии

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МегаФон зарегистрировал представительство в Киргизской Республике, его офис начнет работу в Бишкеке в октябре. Основной фокус команда направит на реализацию цифровых проектов, опираясь на свою многолетнюю экспертизу в B2B и B2G.

В портфеле компании присутствует целый ряд крупных проектов по цифровизации промышленности, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, социального сектора, медицины и добывающей отрасли. В реализации проектов задействованы как технологии связи, так и промышленные стандарты и нормы индустрий, с которыми реализуются совместные проекты. Так, для реализации проекта «МегаФон Экология» используются наработки тех предприятий или городов, которые подключены к системе мониторинга окружающей среды. А в проектах по безопасности дорожного движения или умной городской среды – имеющаяся инфраструктура заказчиков от бизнеса или государства с подключением к ним сети умных датчиков.

- У нас богатый опыт реализации цифровых проектов как в России, так и за ее пределами. Наши технологии помогают отраслям экономики, крупным предприятиям и целым городам каждый день решать свои задачи эффективнее, экономнее и быстрее. Уверен, что этот опыт будет как никогда востребован и в Киргизии, - говорит директор представительства в Киргизии Александр Калошин.

До конца года запланирован запуск целого ряда пилотных проектов на территории Киргизии в различных отраслях социального и индустриального порядка.