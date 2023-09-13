В самарских школах прошли уроки, посвященные 80-летию освобождения Донбасса

Молодежь узнала подробности Донбасской стратегической операции. / Фото: Высшая школа современного образования

8-9 сентября во всех регионах России прошли уроки, посвященные 80-летию освобождения Донбасса от фашистских захватчиков. Самарские учащиеся также посетили уроки памяти. Мероприятия состоялись в рамках всероссийской акции «Поделись своим Знанием». Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

К урокам памяти присоединились и учебные заведения региона. В школах, училищах и техникумах области с лекциями о героических событиях 1943 года выступали краеведы, волонтеры, историки. Молодежь узнала подробности Донбасской стратегической операции, в ходе которой войска советской армии полностью освободили Донецкий бассейн и вышли к Днепру.

Однако, помимо уроков памяти, в рамках акции были проведены и другие мероприятия. Российское общество «Знание» и преподаватели Высшей школы современного образования провели серию мастер-классов по начальной военной подготовке. Школьники из поселка Придорожный Самарской области получили возможность научиться собирать и разбирать автоматы и пистолеты, овладеть навыками первой помощи при ЧС, познакомиться с сублимированными продуктами и сухим горючим, а также примерить военную амуницию и узнать о способах управления БПЛА.

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