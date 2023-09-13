Самарская область успешно выполняет задуманные нацпроекты и госпрограммы

Регион удачно справляется с исполнением поставленных программ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 12 сентября 2023 года, в Самарской области прошло оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и отдельных муниципальных образований. Первый вице-губернатор, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов обсудили вместе с участниками совещания оперативную обстановку на территории региона, выполнение задач нацпроектов и госпрограмм. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

– На недавнем штабе по региональному развитию Самарская область была названа в числе тройки регионов с наилучшими показателями исполнения. Динамика по нацпроектам у нас даже несколько лучше, чем в прошлом году. Из почти двухсот показателей мы видим риски буквально по 4-5 из них. Они также не выпадают из сферы нашего внимания, – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Председатель областного Правительства также отметил, что в этом году будет выполнен масштабный план по вводу в эксплуатацию жилья. Так, к концу декабря в Самарской области планируют завершить строительство 2,192 миллиона кв.м. Кроме того, на два месяца раньше срока запланирована сдача в эксплуатацию футбольного манежа рядом со стадионом «Солидарность Арена». В ближайшее время также откроется новая поликлиника в «Волгаре» и южный пансионат для ветеранов в Пестравском районе.

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