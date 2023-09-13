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НовостиОбщество13 сентября 2023 10:56

В Самарской области увеличилось количество вакансий в сфере ИТ

Специалисты подготовили рейтинг фактов о самой популярной профессии
Алена ПРОВКИНА
Специалисты рассказали о росте зарплаты в ИТ-сферы

Специалисты рассказали о росте зарплаты в ИТ-сферы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали о самой популярной профессии последних лет. В регионе увеличилось количество вакансий в сфере ИТ.

По информации сервиса по поиску работы hh.ru, в Самарской области отмечают повышение спроса на вакансии в сфере ИТ. От года к году динамика спроса увеличивается на +25%. Специалисты также подготовили самые популярные факты о профессии: работа в сфере программирования лидирует по престижности в глазах россиян, работники из ИТ-сферы чаще других заявляют, что довольны своей работы в своей компании.

Помимо этого, каждый третий сотрудник ИТ-сферы доволен своей заработной платой. Средняя зарплата в ИТ-вакансиях для программистов выросла более чем на 13 тысяч рублей.