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НовостиЗдоровье13 сентября 2023 11:05

В Самарской области заболеваемость коронавирусом выросла в 2 раза за неделю

По итогам 36 недели в регионе показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 7,3
Ирина СИНЕГУБОВА
Превышение среднеобластных показателей зафиксировано на территории 13-и муниципальных образований.

Превышение среднеобластных показателей зафиксировано на территории 13-и муниципальных образований.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по состоянию на 11 сентября 2023 года выросла заболеваемость коронавирусом. По итогам 36 недели в регионе показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 7,3. Это на 55,3% выше, чем на прошлой неделе.

— Превышение среднеобластных показателей зафиксировано на территории 13-и муниципальных образований. Наибольшее превышение оказалось в Кинеле, Нефтегорском, Кошкинском и Волжском районах, — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Жителей просят при появлении первых симптомов респираторных заболеваний сразу обращаться к врачам. По данным портала стопкоронавирус.рф в Самарской области за неделю подтвердили 228 случаев коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 95 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 30 человек, никто не скончался от коронавируса.

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