Более 60 тысяч заявок поступило на конкурс, инициированный семьей из Самары

Конкурс "Это у нас семейное" получил поддержку президента РФ Владимира Путина / Фото: платформа "Россия — страна возможностей"

На конкурс «Это у нас семейное» платформы «Россия — страна возможностей» поступило уже более 60 тысяч заявок. Идея его проведения принадлежит семье Скатковых из Самары. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

– У нас уже более 60 тысяч человек, которые подали заявку на участие в конкурсе. Среди них: семьи из 89 регионов РФ и 25 государств. Там и страны СНГ, и США, и Германия, Франция, Италия, Швеция, – сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, добавив, что активно участвуют в конкурсе и новые регионы страны, лидер – ЛНР.

По словам организаторов, 62% участников конкурса «Это у нас семейное» – женщины, 38% – мужчины. Около 35% от всех участников – дети, 36% – родители или законные представители, 22% – бабушки и дедушки, 2% – прабабушки и прадедушки, 5% – другие родственники.

Регистрация на конкурс продлится до 4 ноября 2023 года на сайте этосемейное.рф. Принять участие в нем могут команды из четырех и более родственников (представители как минимум трех поколений). Пройдет конкурс в несколько этапов. Среди них: дистанционный этап и окружные полуфиналы. Финал состоится в Москве летом 2024 года. Там соберутся 300 семей.

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