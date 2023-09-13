В Самаре эксперты рассказали о правилах безопасности для детей

Участники круглого стола поделились «лайфхаками» безопасности Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В Самаре эксперты в различных областях встретились, чтобы рассказать о правилах безопасности для детей. Круглый стол «Правила жизни: как обезопасить ребенка в современной действительности» прошел в медиацентре «КП-Самара» 13 сентября 2023 года.

Тема беседы волнует всех родителей, ведь с началом учебного года идёт в рост статистика происшествий с участием детей. Оставаясь на протяжении большей части дня без присмотра взрослых, школьники рискуют попасть в опасные для жизни, здоровья, психологического состояния и личных финансов семьи ситуации.

Профессионалы напомнили родителям и школьникам о правилах, соблюдение которых может оградить ребят от психо-эмоциональных и физических травм , а также специфических опасностей современного мира.

Участие в круглом столе приняли представители министерства образования и науки Самарской области, регионального управления МВД, ГИБДД, СУВДТ, педагоги-психологи, финансисты, представители Куйбышевской железной дороги, IT-компаний и многие другие.

Участники круглого стола обсудили вопросы безопасности школ, электричеством. Эксперты говорили о профилактике детского травматизма на дорогах, азах финансовой грамотности при обращении с пластиковыми картами, а также о том, как уберечь малышей и подростков от нежелательных встреч с незнакомцами на улице и в сети интернет.