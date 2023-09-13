Самарская область занимает лидирующие позиции в жилищном строительстве в ПФО

С 2019 года в регионе ведено в эксплуатацию более 7 миллионов кв.м. жилых помещений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область занимает ведущие позиции в ПФО по объемам жилищного строительства. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории региона с 2019 года введено в эксплуатацию более 7 миллионов кв.м. жилых помещений. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства области

В текущем году губерния стоит перед долгожданной задачей сдать в эксплуатацию 2,192 миллиона кв.м. нового жилого фонда. Впрочем, уже за январь-август 2023 года на территории региона удалось ввести в эксплуатацию более 1 миллиона.

Отметим, что в прошлом году планы по строительству жилья в Самарской области были выполнены с превышением. За 2022 год было введено в эксплуатацию 1,88 миллиона кв.м. жилых помещений.

В области ежегодно фиксируется положительная динамика по выдаче разрешений на строительство. С начала текущего года выданы разрешения на строительство 623,5 тысяч кв.м. жилой площади, что составляет 68% от годового планового показателя. Самарская область продолжает активно развивать жилищный сектор, демонстрируя стабильный рост и лидерство в ПФО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал