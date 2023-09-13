Огонь мог вспыхнуть из-за неисправного кондиционера / Фото: vk.com/moygorodotradny

Днем в среду, 13 сентября 2023 года, в образовательном центре «Гармония» на улице Отрадной, 7 в Отрадном произошел пожар. Огонь вспыхнул на третьем этаже здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 13:42. Установлено, что на третьем этаже образовательного центра загорелся компьютерный класс. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, — отметили в оперативном ведомстве.

Пожар оперативно потушили, никто не пострадал / Фото: vk.com/moygorodotradny

Из здания эвакуировали 760 человек, в том числе 720 детей. Никто из них не пострадал. На месте происшествия работали 41 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек и 5 единиц техники. Пожарные локализовали возгорание в 14:05, а полностью потушили — в 14:30.

Происшествие в гимназии «Гармония» также прокомментировали в администрации Отрадного. В мэрии назвали предварительную причину пожара. Предположительно, огонь вспыхнул из-за неисправного кондиционера.

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