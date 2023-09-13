Самарский врач рассказала, как снизить вероятность развития рака на 60%

Этанол вызывает рак посредством биологических процессов, связанных с распадом вещества в организме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-методист отделения медпрофилактики Самарского онкологического диспансера Алена Крестьянская рассказала, что отказ от алкоголя и ведение здорового образа жизни снижают вероятность развития рака более чем на 60%.

— Алкоголь способствует развитию по меньшей мере семи видов рака, в том числе колоректального и молочной железы. Этанол вызывает рак посредством биологических процессов, связанных с распадом вещества в организме, — сказала специалист.

Так как при употреблении спиртных напитков повреждаются слизистые оболочки пищеварительного тракта, могут развиваться различные хронические заболевания полости рта, глотки, гортани, пищевода, желудка, некоторые из которых являются предопухолевыми. После отмирания клеток пустые участки зарастают жиром и соединительными тканями, начинается процесс злокачественного перерождения клеток органа.

Как уверяет Алена Крестьянская, отказ от вредных привычек, следование правильному питанию, ведение активного образа жизни, прохождение профилактических медосмотров помогут сократить вероятность развития рака более чем на 60%.

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