В этом году хакатон включает в себя два трека: WEB+MOBILE и METAVERSE. В течение 40 часов командам предстоит решить одну из двух задач: разработать сервис для подбора оптимального банковского отделения или разработать элементы виртуального пространства и сценарии взаимодействия пользователей с цифровыми продуктами и сервисами банка. На протяжении всего мероприятия участникам будут помогать менторы из технологического блока банка.

Призовой фонд в размере 1,1 млн рублей разделят между собой шесть команд, которые представят лучшие решения.

В рамках мероприятия участников ждут митапы с экспертами банка, мастер-классы по презентации решений, нетворкинг и ряд других активностей. Участие в хакатоне может быть интересно как студентам и выпускникам старше 18 лет, начинающим карьеру в ИТ, так и специалистам с опытом работы: разработчикам, дизайнерам, аналитикам.

- Проведение хакатонов — отличная практика привлечения новых идей и профессионального развития молодых ИТ-специалистов. В прошлом году в соревновании приняло участие рекордное количество разработчиков — более 800 человек со всей России. Наш банк сегодня активно исследует самые разные, в том числе, прорывные технологии, которые обладают потенциалом для трансформации клиентского пути. Мы рады делиться с молодыми специалистами накопленным опытом работы с технологиями и разработкой инновационных продуктов и сервисов, — рассказал Вадим Кулик, заместитель президента - председателя правления банка ВТБ.

Регистрация уже открыта и продлится до 10 октября включительно.