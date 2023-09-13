Семьи Самарской области смогут принять участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Самарчане могут отправить свою заявку на конкурс на платформе «Россия - страна возможностей». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

До 4 ноября 2023 года жители Самары и региона могут отправить свою заявку на конкурс «Это у нас семейное» на платформе «Россия - страна возможностей». Инициатива создания семейного турнира принадлежит семье Скатковых из Самары. Об этом сообщила городская администрация.

Президент России объявил о запуске конкурса «Это у нас семейное» 1 сентября. Он подчеркнул важность семейных ценностей и активного участия семейных команд в таких мероприятиях, которые способствуют сближению поколений и развитию семейных традиций.

Конкурс ориентирован на укрепление внутрисемейных и межпоколенческих отношений. Содействие их дальнейшему развитию, формирование семейных традиций через совместную деятельность. Цель конкурса - выявление и поддержка семей с активной жизненной позицией, заинтересованных во всестороннем саморазвитии. Конкурс пройдет в несколько этапов. В нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений.

Для того чтобы узнать более подробную информацию о требованиях к участникам конкурса и оформить заявку, необходимо ознакомиться с положением на сайте.

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