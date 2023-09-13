Расписание пригородных поездов изменили на участке из Самары в Тольятти

Пассажиров просят быть внимание и заранее планировать поездки. Фото: АО "Самарская ППК"

С сегодняшнего дня, 13 сентября, в Самарской области изменили расписание движения пригородных поездов. Изменения касаются участков Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море – Жигулевск.

— Расписание электричек приходится изменить по техническим причинам, — рассказали в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, поезд № 7118/7117 Тольятти (10.31) – Самара (12.30) ежедневно будет ходить как Тольятти (11.00) – Самара (12.59), а поезд № 6306/6305-6365 Самара (08.46) – Курумоч (10.14-10.38) – Жигулевское Море (11.33) по выходным дням – как Самара (08.46) – Курумоч (10.14-10.39) –Жигулевское Море (10.28).

А поезд № 7346/7375 Самара (10.35) – Тольятти (12.40) по выходным дням начал ходить как Самара (10.30) – Тольятти (12.35), поезд № 7374 Жигулевск (10.37) – Жигулевское Море (10.51) ежедневно как – Жигулевск (11.00) – Жигулевское Море (11.14).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал