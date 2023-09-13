В Самаре на ул. Владимирской мужчина разбился при падении с высоты

Травмы, полученные мужчиной при падении, оказались смертельными / Фото: t.me/samartop
Днем в среду, 13 сентября 2023 года, на улице Владимирской в Самаре произошло ЧП. Там с высоты упал человек. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- На Владимирской, около остановки, мальчик выпал из окна, - поделились горожане в соцсетях.
Информацию о случившемся прокомментировали в министерстве здравоохранения Самарской области. По данным ведомства, на улице Владимирской с высоты упал мужчина.
- Пострадавший от полученных травм скончался, - сообщили «КП-Самара» в региональном Минздраве.
Обстоятельства и причины происшествия пока неизвестны. Все детали случившегося предстоит установить правоохранительным органам.
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