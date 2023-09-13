В п. Суходол открыли реконструированную баскетбольную площадку

Игроки молодежной команды БК "Самара" провели для школьников Сергиевского района мастер-класс / Фото: Единая Россия

В Самарской области обновили еще одну баскетбольную площадку. Она расположена в поселке Суходол Сергиевского района. Местные жители просили ее реконструировать, когда собирали предложения в народную программу партии «Единая Россия» и подавали заявки на участие в проекте «СОдействие».

Так, в порядок привели баскетбольную площадку в парке «Реальный мир». Там установили ограждение, нанесли свежую разметку, разместили новые щиты с корзинами и трибуны. Теперь площадка соответствует всем современным стандартам для безопасной игры.

На днях состоялось открытие спортобъекта. Мероприятие посетили игроки молодежной команды БК «Самара». Они провели мастер-класс для школьников. Затем свои умения показали юные баскетболисты Сергиевского района.

— Мы активно поддерживаем концепцию ЗОЖ и развитие физкультуры и спорта в нашем регионе. Очень надеемся, что с открытием нового современного объекта еще больше детей включатся в эту командную игру, которая воспитывает волю, характер и стремление к победе, — отметил депутат Самарской губернской думы Михаил Смирнов.

Парламентарий приехал на открытие площадки не с пустыми руками — он передал тренерам местных баскетбольных команд новые мячи. Отметим, что доступ на обновленную площадку будет свободным. Там смогут заниматься как дети, так и взрослые.

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