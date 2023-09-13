Самарцев приглашают принять участие во Всероссийском дне физики 17 сентября

Мероприятия в честь Дня физики организует Самарский университет

В воскресенье, 17 сентября 2023 года, в Самаре отметят Всероссийский день физики. Различные мероприятия в честь этой даты организует Самарский университет имени академика С.П. Королева. Принять в них участие смогут школьники 8-11 классов, студенты ссузов, их родители, а также учителя физики.

Для гостей устроят физический диктант. Это интеллектуальная игра, участникам которой предстоит ответить на вопросы в области физики. Также в программе — инженерные игры с призами, путешествие в волшебный мир лабораторий физики университета и научно-популярные онлайн-лекции ведущих ученых страны. К примеру, слушателям расскажут о рождении и смерти черных дыр, реален ли межзвездный перелет в обозримое время.

Чтобы принять участие во Всероссийском дне физики, необходимо зарегистрироваться на сайте. Время проведения мероприятия: с 11:00 до 17:00 17 сентября 2023 года. Место: СНИУ им. ак. С.П. Королева, корпус № 22 (ул. Академика Павлова, 1).

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