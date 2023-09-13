В Самаре 22-летний житель Отрадного украл деньги с карты школьника

Дело передали в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре молодой человек понесет ответственность за кражу карты несовершеннолетнего. Уголовное дело передали в суд.

По информации прокуратуры Самарской области, в марте школьнику потерял банковскую карту, которую дала ему мама для личных расходов. Ночью карту обнаружил 22-летний житель города Отрадного и решил оплатить ей покупки в продуктовом магазине. После оплаты молодой человек решил пойти в компьютерный клуб. Родители потерпевшего стали получать сообщения о тратах и заблокировали счет.

Злоумышленник успел потратить 2800 рублей. Молодого человека задержали правоохранители. Он признал вину и возместил ущерб. Дело направили в суд.