Все запланированные на этот год тротуары отремонтируют до конца дорожно-строительного сезона Фото: администрация Самары

В Самаре в 2023 году отремонтируют 36 участков тротуаров. Работы на 24 объектах уже завершены. Их проводят в рамках подпрограммы «Ремонт тротуаров в г.о. Самара». Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

- Подпрограмма является отдельным направлением муниципальной программы «Сохранение и развитие автодорог общего пользования местного значения». Благодаря решению главы города Елены Лапушкиной она имеет отдельное финансирование. В этом году из казны выделено около 65 млн рублей, - отметили в мэрии.

В первую очередь привели в порядок тротуары около школ и детских садов, а также других объектов соцсферы. Сейчас работы идут на участке улицы Чернореченской от улицы Клинической до Киевской. Ранее тротуар там был разбит. В рамках ремонта подрядчик разработал грунт, установил новые бордюры и теперь занимается отсыпкой основания тротуара. На следующей неделе планируется уложить новое асфальтобетонное покрытие.

Завершить ремонт всех намеченных на 2023 год тротуаров должны до конца этого дорожно-строительного сезона. В их числе и участки, которые проходят вдоль дорог, которые ранее преобразили по нацпроекту. К примеру, планируется благоустроить пешеходную зону на улице Партизанской.

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