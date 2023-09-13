Житель Самарской области до смерти забил мать пепельницей и тростью

Мужчина окажется в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель окажется в колонии. Мужчина убил свою мать.

По информации прокуратуры Самарской области, во время распития алкоголя со своей матерью местный житель не смог сдержать эмоции. Из-за нахлынувших чувств во время ссоры злоумышленник схватился за пепельницу и стал избивать свою мать. Мужчина не успокаивался и до смерти забил родственницу металлической тростью для ходьбы.

В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Подозреваемого задержали, мужчина признался и раскаялся в содеянном. Подсудимый проведет в колонии строгого режима 7 лет.