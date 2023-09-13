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НовостиОбщество13 сентября 2023 14:22

Надежда Доронина высказалась о победе губернатора Самарской области

Дмитрий Азаров набрал почти 84% голосов
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Губернатор Дмитрий Азаров набрал почти 84% голосов

Губернатор Дмитрий Азаров набрал почти 84% голосов

В Самарской области с 8 по 10 сентября прошли выборы на пост губернатора. Дмитрий Азаров набрал почти 84% голосов. О победе губернатора высказалась учитель истории школы №14 в городе Сызрань Доронина Надежда Николаевна.

- Как человек из образования я не могу не отметить, как за пять лет на моих глазах преобразилась школа: появились цифровые кабинеты, появилось новое оборудование. И конечно, этот процесс касается не только нашей школы, но и всех школ региона. Мне очень нравится, что строятся новые школы, новые детские сады. Это очень важно, - отметила Надежда Николаевна.

Также учитель отметила, что губернатор сдержал свое слово. Теперь в Сызрани появилась новая набережная и стала местом отдыха горожан, где проходят мероприятия и события.