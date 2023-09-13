Самара поборется с городами за звание «Культурной столицы года»

Самара принимает участие в конкурсе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самара поборется сразу с 7 городами за звание «Культурной столицей года». Областной центр вышел в финал конкурса.

По данным департамента информационной политики, Самара вышла в финал конкурса, где сразится за звание культурной столицы с Нижним Новгородом, Чебоксарами, Калининградом, Грозный, Новосибирском, Томском и Читой. Победителя голосования объявят 28 сентября 2023 года. Конкурс проводят при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Согласно положению, в конкурсе приняли участие города, население которых не менее 250 тысяч человек. Исключением стали Москва и Санкт-Петербург. От региона участвует только 1 город. Проголосовать за Самару можно по ссылке.